Álex Zea

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Limpian las playas de Málaga tras la Noche de San Juan

La Noche de San Juan en Málaga volvió a reunir a miles de personas en las playas de la capital para dar la bienvenida al verano entre música, hogueras y baños a medianoche. Los principales arenales malagueños vivieron una de las citas más multitudinarias del calendario estival, con una alta afluencia durante toda la noche.

Con el amanecer, sin embargo, llegó la otra cara de la celebración. Varias zonas del litoral aparecieron con restos de basura sobre la arena, entre ellos botellas, latas, bolsas y restos de comida. El refuerzo de papeleras y contenedores no evitó que las playas amanecieran con una imagen de suciedad tras la fiesta.

A partir de las 5.30 horas, Limasam activó un dispositivo especial de limpieza formado por 227 trabajadores y 75 vehículos para recuperar la normalidad en las playas de Málaga. El objetivo fue que los arenales estuvieran de nuevo listos para su uso antes de media mañana, después de una noche marcada por la fiesta y una madrugada centrada en la limpieza.