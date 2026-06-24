Álex Zea

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Vecinos de La Luz salen a limpiar la calle para protestar por la suciedad del barrio

Vecinos de la plataforma Málaga Ha Vesos escenificaron en el barrio de La Luz una nueva protesta contra la suciedad en los barrios de Málaga, limpiando la esquina de la avenida Isaac Peral con Torres Quevedo con cubos de agua, escobas y lejía.

El colectivo denunció que la situación seguía igual que el pasado verano y recordó que las movilizaciones vecinales anteriores obligaron al Ayuntamiento a reforzar la limpieza. Según su portavoz, Miguel Jiménez, la acción se trasladó desde la plaza Larita después de que el Consistorio limpiara previamente esa zona. Más información