La Opinión

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Salida de los bomberos de Málaga para ayudar en el rescate tras el terremoto de Venezuela

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga movilizó un dispositivo especializado de búsqueda y rescate para desplazarse a Venezuela tras los dos terremotos registrados en el país. El operativo estuvo formado por diez efectivos, una unidad canina y material técnico específico para la localización de posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

La intervención se activó desde Málaga con el objetivo de colaborar en las tareas de emergencia y apoyar sobre el terreno los trabajos de rescate en las zonas afectadas por los seísmos. El equipo quedó preparado para viajar hacia Caracas en cuanto se reabrió el aeropuerto y existieron condiciones operativas seguras para el desplazamiento.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó la solidaridad de la provincia y puso en valor la labor de los bomberos del Consorcio Provincial, que ya habían participado en emergencias de gran magnitud como la DANA y los terremotos de Turquía y Marruecos.

Las imágenes recogieron la preparación del dispositivo, el material de intervención y la movilización de un equipo con experiencia en catástrofes internacionales. La presencia de la unidad canina y de medios técnicos de localización resultó clave para reforzar la capacidad de respuesta en una emergencia en la que las primeras horas fueron determinantes para encontrar supervivientes.

Con este operativo, Málaga volvió a mostrar su capacidad de respuesta solidaria ante grandes catástrofes y el compromiso de sus servicios de emergencia en misiones de ayuda humanitaria fuera de España. Más información