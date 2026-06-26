Álex Zea

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Terrenos donde se construirá el nuevo estadio de La Rosaleda

La nueva Rosaleda quedó oficialmente vinculada a la zona de la ampliación de la Universidad de Málaga como futura ubicación del estadio del Málaga CF. El estudio encargado por las tres administraciones propietarias de La Rosaleda —Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial— determinó que esta alternativa era la mejor situada según la clasificación de criterios analizada.

La decisión supuso un cambio histórico para el club y para la ciudad, ya que el Málaga CF abandonó el entorno de Martiricos después de más de 80 años ligado a esta zona. Aunque durante el proceso se había situado a Martiricos como una de las opciones estudiadas, el informe la dejó finalmente por detrás de otras alternativas como San Cayetano, en Puerto de la Torre, y la ampliación universitaria, que fue la elegida.

El futuro estadio se proyectó en una parcela situada en el entorno universitario, delimitada por el bulevar Louis Pasteur al sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva al este, el arroyo de Las Cañas al oeste y la avenida Navarro Ledesma al norte.

La elección de esta ubicación abrió una nueva etapa para el proyecto de la Nueva Rosaleda, llamada a convertirse en una de las grandes infraestructuras deportivas de Málaga y en un nuevo foco de actividad urbana en el entorno de la Universidad. Las imágenes mostraron la zona elegida y el alcance de una decisión clave para el futuro del estadio, del Málaga CF y de la ciudad. Más información