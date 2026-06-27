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Agradecimiento para los bomberos de Málaga que viajan a la zona cero de los terremotos en Venezuela

Entre aplausos y palabras de agradecimiento, los equipos de rescate que viajan hacia Venezuela han recibido el reconocimiento por su entrega en una misión marcada por la urgencia y la dificultad. A bordo del vuelo cedido por LATAM, un responsable de la compañía quiso destacar la labor de los rescatistas y su disposición para llegar cuanto antes a la zona cero de los terremotos. Entre ellos, la decena de bomberos de Málaga desplazados con material técnico, unidad canina y la voluntad de ayudar donde más se les necesita.