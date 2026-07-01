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Bomberos de Málaga regresan de Venezuela tras ayudar en la zona cero del terremoto

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Bomberos de Málaga regresan de Venezuela tras ayudar en la zona cero del terremoto

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Un equipo de bomberos de Málaga ya regresa de Venezuela después de varios días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos. El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación ha participado en labores de búsqueda y rescate en puntos como Playa Grande y Caraballeda, donde han intervenido en escenarios con estructuras colapsadas y edificios muy dañados.

Los efectivos se desplazaron con material técnico especializado, cámaras térmicas, sensores sísmicos y un perro de la unidad canina para ayudar en la localización de posibles víctimas.

Tras completar su intervención, el operativo ha iniciado el viaje de vuelta y tiene prevista su llegada al aeropuerto de Málaga este jueves por la tarde. Más información

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