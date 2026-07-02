Alejandro González

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El gran refugio del pinsapo está en Málaga: casi 23.000 hectáreas de biodiversidad en la Sierra de las Nieves

La Sierra de las Nieves es uno de los grandes tesoros naturales de Málaga. Declarado Parque Nacional en julio de 2021, este espacio protegido reúne en un territorio relativamente reducido diez de los 27 sistemas naturales terrestres recogidos en la Ley de Parques Nacionales.

Su gran emblema es el pinsapo, una especie en peligro de extinción que encuentra aquí las mayores formaciones de pinsapares de la Península Ibérica, con unas 2.000 hectáreas. Más información