La Opinión

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El hotel de Estepona con parque acuático, ocho piscinas y pase de día para familias

El hotel Globales Playa Estepona se consolidó como una de las opciones más atractivas para las familias que buscaron unas vacaciones en la Costa del Sol con alojamiento, playa y diversión acuática en un mismo recinto. Este complejo de cuatro estrellas, situado en primera línea de playa en Estepona, ofreció más de 40.000 metros cuadrados de instalaciones, con restaurantes, buffets libres, bares en la piscina, habitaciones amplias y zonas pensadas para el ocio familiar.

Uno de sus principales reclamos fue su parque acuático, con ocho piscinas, tres de ellas infantiles, y una amplia variedad de toboganes adaptados a distintas edades. Entre las atracciones destacaron los toboganes-cápsula, multipistas, caídas libres, toboganes con flotadores y blackholes, que convirtieron el recinto en una alternativa especialmente demandada por quienes viajaron con niños.

La oferta del hotel se completó con actividades deportivas y de animación diaria. Los visitantes pudieron participar en propuestas como aquagym, waterpolo, tiro con arco, ping-pong, tenis, gimnasio o vóley-playa, además de manualidades infantiles, espectáculos en vivo, miniclub, minidisco y animaciones para los más pequeños.

El acceso al parque acuático estuvo disponible tanto para huéspedes alojados en el hotel con régimen de Todo incluido como para visitantes externos mediante el Day Pass. En el caso de las estancias, se exigió una reserva mínima de tres noches, con precios que variaron desde unos 400 euros hasta más de 1.400 euros por persona, según la fecha y el tipo de habitación.

El pase de día permitió disfrutar de las piscinas y del parque acuático de 10.00 a 18.00 horas. Su precio fue de 40 euros para menores de 4 a 11 años, 55 euros para adultos y 50 euros para mayores de 65 años. Además de la entrada al recinto, incluyó aperitivos, bebidas ilimitadas y uso de hamacas.

Con esta propuesta, el Globales Playa Estepona reforzó su posición como uno de los hoteles con parque acuático más completos de Málaga, especialmente pensado para familias que buscaron combinar descanso, playa, actividades infantiles y atracciones acuáticas sin salir del alojamiento. Más información