Alejandro González

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El Puerto de Benalmádena avanza en la retirada definitiva del Willow, hundido desde 2019

El Puerto Deportivo de Benalmádena avanzó en la retirada definitiva de los restos del Willow, el barco que permanecía semihundido en aguas de Puerto Marina desde 2019. El Consejo de Administración aprobó el pliego de condiciones para contratar las obras de desguace del casco, una actuación valorada en 313.000 euros antes de impuestos y considerada de alta complejidad técnica por el tamaño de la embarcación, su peso y su ubicación bajo el agua.

La operación contempló el uso de hilo de diamante para cortar los restos sumergidos del casco en varias piezas antes de proceder a su extracción. Una vez divididos los fragmentos, una grúa se encargó de elevarlos hasta el muelle anexo, donde fueron cortados en piezas más pequeñas para facilitar su traslado a una planta de residuos.

El dispositivo incluyó también la participación de buceadores especializados, encargados de evaluar el estado de los restos, supervisar los trabajos bajo el agua y montar la maquinaria submarina necesaria para completar la intervención. Según explicó el concejal del Puerto, José Luis Bergillos, el desguace resultó más complejo de lo previsto por las dimensiones del casco y por la forma en la que la embarcación quedó apoyada en el fondo marino.

La retirada del Willow permitió poner fin a una situación enquistada durante casi seis años en el Puerto Deportivo de Benalmádena. El barco se hundió parcialmente en 2019 tras un fuerte temporal de levante y desde entonces permaneció en su atraque, con el consiguiente riesgo de contaminación y la pérdida de espacio operativo en la marina.

Una vez completados los trabajos, el puerto recuperó 19 atraques, una demanda esperada por usuarios, vecinos y visitantes tras años de conflictos judiciales entre el anterior Gobierno local y la propietaria de la embarcación.

El USS Willow fue en su día uno de los iconos de Puerto Marina. Construido para navegar por el Misisipi, recaló en Benalmádena y funcionó durante años como discoteca, restaurante y barco de ocio. Sin embargo, tras el cese de su actividad comercial, quedó cerrado y abandonado hasta acabar semihundido.

La propietaria llegó a reclamar una indemnización de 13 millones de euros, que finalmente quedó reducida a 4.000 euros. Con el desguace completo, Benalmádena cerró uno de los capítulos más largos y visibles de deterioro en su puerto deportivo. Más información