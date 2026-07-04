Aroha Moreno / Adrián Martín

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Calle La Unión: dos realidades de Málaga en la misma vía

La calle La Unión, uno de los barrios con más identidad de Málaga, conservó durante décadas la esencia de una zona de toda la vida: comercios de proximidad, vecinos que se conocían, bares abiertos, fruterías, sastrerías, carpinterías y una intensa actividad diaria en apenas 550 metros de calzada. Sin embargo, esa imagen tradicional fue cambiando con el paso de los años, marcada por el cierre de locales históricos y la transformación de antiguos negocios en viviendas y apartamentos turísticos.

La vía recibió su nombre actual en 1887, cuando todavía estaba rodeada de huertas y por la fábrica de Hilados La Aurora. Con el tiempo, aquel camino de terrizo se convirtió en una calle transitada y comercial, dividida por los propios vecinos entre la “parte baja”, junto a la avenida Ortega y Gasset, y la “parte alta”, más próxima a la estación de autobuses. Esa división marcó también dos ritmos distintos dentro del mismo barrio.

En la parte baja aún se mantuvo parte de la vida vecinal y del contacto cercano que siempre caracterizó a La Unión. En cambio, en otros tramos de la calle, especialmente conforme se avanzaba hacia la parte alta, la actividad comercial fue perdiendo fuerza. Vecinos como Miguel Ángel, residente en la zona desde hace más de 50 años, lamentaron que muchas tiendas de referencia hubieran cerrado y que incluso algunos bares dejaran de abrir por las tardes. “Vida, lo que es la vida del barrio, no hay ninguna”, resumía.

El cierre de negocios respondió a varios factores. Muchos propietarios se jubilaron sin relevo familiar, las nuevas generaciones se dispersaron y algunos establecimientos dejaron de ser rentables por los cambios en los hábitos de consumo. Comercios que antes sostenían la vida cotidiana del barrio acabaron en venta, alquiler o directamente transformados en otros usos.

A esta pérdida de comercio tradicional se sumó el avance de los apartamentos turísticos en Málaga. Vecinos y comerciantes señalaron que antiguos locales, como panaderías o tiendas de barrio, fueron derribados o reacondicionados para convertirse en viviendas. La preocupación coincidió con el endurecimiento progresivo de la normativa municipal sobre viviendas turísticas desde abril de 2025. En julio de 2026, el Ayuntamiento aprobó nuevas medidas para impedir que locales situados en calles principales o con acceso directo a plazas pudieran convertirse en vivienda, además de exigir mayores condiciones de habitabilidad en los cambios de uso permitidos.