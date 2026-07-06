Alfonso Vázquez

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Los ecologistas piden renaturalizar el Guadalmedina y rechazan los puentes-plaza en Málaga.

Los principales colectivos ecologistas de Málaga defienden que el futuro del río Guadalmedina debe pasar por su renaturalización y no por más cemento. Frente al proyecto municipal de los puentes-plaza, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, las asociaciones consultadas apuestan por convertir el cauce en un gran corredor verde que conectara el mar con los Montes de Málaga.

Representantes de organizaciones como WWF, Laudato Si Málaga, Ecologistas en Acción y Cel Fosc coincidieron en que la ciudad necesitaba más zonas verdes y espacios adaptados al cambio climático. José Manuel Domínguez, de WWF, planteó que el Guadalmedina podía ser una oportunidad para crear “un pequeño parque periurbano” en pleno eje urbano de la capital.

Las entidades ecologistas compararon su propuesta con la renaturalización del río Manzanares en Madrid y recordaron que Ecologistas en Acción ya presentó en 2020 un proyecto para recuperar ambientalmente el Guadalmedina hasta su desembocadura. Según Ramón Aguadero, de Laudato Si Málaga, esta alternativa habría costado entre 10 y 15 millones de euros, frente a los casi 300 millones estimados para el proyecto de los puentes-plaza y el soterramiento de las vías laterales de tráfico.

Los colectivos también advierten de los riesgos de levantar una infraestructura “costosa e inamovible” en un contexto de clima cada vez más imprevisible. Señalaron especialmente la zona del puente de Santo Domingo como uno de los puntos críticos ante posibles avenidas de agua y cuestionaron que los puentes-plaza pudieran aumentar la seguridad hidráulica del cauce.

Otra de las críticas se centra en el modelo de ciudad que, a juicio de los ecologistas, promueve el proyecto municipal. Cecilia del Castillo, de Ecologistas en Acción, sostiene que la actuación busca “alargar el Centro” hacia los barrios situados al otro lado del río, lo que favorecerá procesos de gentrificación y usos vinculados al turismo.

Las asociaciones también ponen en duda que bajo los puentes-plaza pueda existir un verdadero corredor verde por la falta de luz y las condiciones del espacio. Además, cuestionaron las infografías con arbolado sobre las nuevas plataformas y pidieron que se hagan públicos los estudios técnicos y ambientales del proyecto.

Los ecologistas concluyen que Málaga debe priorizar una solución más barata, natural y útil frente al cambio climático. A su juicio, el dinero previsto para los puentes-plaza puede destinarse también a combatir los efectos de las olas de calor y otros problemas sociales y ambientales de la ciudad.