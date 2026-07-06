Arancha Tejero

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Irene Aguilar, la enfermera malagueña que canta a sus pacientes para hacer más llevadera su estancia

Irene Aguilar llevaba toda la vida cantando, pero casi nadie la había escuchado. El pánico escénico y la vergüenza le impedían hacerlo en público. Fueron sus pacientes quienes la ayudaron a vencer ese miedo y, desde entonces, aprovecha sus ratos libres para cantarles, animarlos y hacer más llevadera su estancia en el hospital. Más información