Policía Nacional

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Intervienen el mayor alijo de MDMA de Europa a una organización criminal asentada en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha intervenido casi una tonelada de MDMA, la considerada policialmente como mayor incautación de esta sustancia en Europa, en una operación contra una organización criminal asentada en la Costa del Sol, en Málaga, que quería enviar la mercancía a países latinoamericanos a través de Ghana para su posterior intercambio por cocaína. Más información