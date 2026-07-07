La Opinión

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Novedades de la San Diego Comic-Con Málaga para este octubre de 2026

La San Diego Comic-Con Málaga celebró su segunda edición del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el FYCMA, con un formato más amplio, más espacios para el público y una programación reforzada con nombres internacionales del cine, la televisión, el cómic y el entretenimiento.

Una de las grandes novedades fue la ampliación del espacio expositivo, que prácticamente duplicó su superficie al pasar de 10.800 a 19.600 metros cuadrados gracias a la incorporación de un segundo pabellón exterior de 8.800 metros cuadrados. Este crecimiento permitió también duplicar el número de stands y redistribuir mejor las actividades por el recinto.

La convención estrenó además el Auditorio 3, un nuevo espacio creado desde cero con capacidad para unas 400 personas y dedicado a entrevistas con actores, encuentros con talento invitado y contenidos complementarios. Estas conversaciones estuvieron moderadas por Ali Plumb, crítico de cine de BBC Radio 1 y presentador de la serie Movies With Ali Plumb. El Hall M volvió a ser uno de los grandes focos del evento, con aforo para 3.000 personas y una programación centrada en conferencias, coloquios y entrevistas.

La zona de videojuegos, Gaming Plaza, dio un salto importante al pasar de 280 metros cuadrados a más de 2.000, con una ubicación interior independiente. También creció el área de juegos de rol, la Ludic Plaza Sit&Play Area, que se distribuyó en dos pabellones para facilitar la participación del público.

Otro de los puntos destacados fue el espacio Meet the Artist, donde los asistentes pudieron encontrarse con artistas y hacerse fotos. La zona amplió sus cabinas de cuatro a 21 y contó con un área exterior propia en el Village. A ello se sumó el nuevo Exhibitor Hall, que reforzó la presencia de expositores dentro del recinto.

La organización incorporó además carpas climatizadas, zonas de descanso, food trucks, fuentes de agua, puntos de recarga eléctrica, un boulevard y áreas arboladas para mejorar la movilidad y la comodidad de los visitantes. Entre las medidas más comentadas estuvo la posibilidad de acceder al recinto con comida y bebida propia.

La segunda edición llegó también con un aumento del precio de las entradas, que pasaron de los 50 euros de la promoción inaugural a los 84 euros de esta convocatoria. Más información