Alejandro González

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Benalmádena derribará el apartahotel Vista de Rey de Torremuelle tras más de 20 años de batalla judicial

El apartahotel Vista de Rey, situado en la zona de Torremuelle, en Benalmádena, encara ya su cuenta atrás definitiva tras más de dos décadas de litigio urbanístico. El juez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado la demolición del antiguo hotel, actualmente explotado bajo la denominación Vive Costa Azul, en ejecución de las resoluciones judiciales que declararon ilegal la licencia de obras con la que fue construido.

El derribo comenzará el próximo 15 de septiembre y será ejecutado por Urcotex Inmobiliaria SLU. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Benalmádena adjudicó los trabajos por 410.371,50 euros y un plazo máximo de ejecución de 100 días, prácticamente cuatro meses.