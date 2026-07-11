Aroha Moreno

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Echeverría del Palo: comercio y vida de barrio en el corazón del distrito

Echeverría del Palo se consolidó como uno de los barrios con más vida del distrito Este de Málaga, gracias a su cercanía a la playa, su actividad comercial y el carácter próximo de sus vecinos.

La barriada, cuyo desarrollo urbano comenzó en la década de 1950 sobre una antigua zona de huertas, fue creciendo alrededor de Las Cuatro Esquinas, uno de los puntos históricos de El Palo. Con el paso de los años, el pequeño comercio y la hostelería transformaron el entorno y reforzaron su papel como motor de la vida local.

Los comerciantes del barrio impulsaron una asociación con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, favorecer la accesibilidad y mantener la atención cercana a los residentes. Alba, dependienta de una frutería de la zona, destacó el ambiente de colaboración entre los negocios: «Nosotros no somos competencia, somos compañeros. Todos colaboramos».

A pesar de la llegada de grandes supermercados y del aumento del turismo, muchos vecinos continuaron apostando por los establecimientos de proximidad. El trato personalizado y la relación directa con los clientes se mantuvieron como algunas de las principales señas de identidad de Echeverría del Palo.

Los bares también ganaron protagonismo como espacios de encuentro. María Luisa, vecina del barrio desde hacía 50 años, señaló que estos establecimientos habían contribuido a aumentar las relaciones sociales y a mantener la actividad diaria en las calles.

Echeverría del Palo se convirtió además en una zona cada vez más valorada para vivir por su tranquilidad, su proximidad al mar y su buena conexión en autobús con el centro de Málaga.

La barriada volvió a ser punto de encuentro durante la Feria en honor a la Virgen del Carmen, celebrada entre el 14 y el 19 de julio de 2026, una de las citas más destacadas de su calendario festivo. Más información