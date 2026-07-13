La Opinión

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La Policía y la Guardia Civil resuelven el asesinato de Cristina en Rincón de la Victoria

En una investigación conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil han resuelto el asesinato de Cristina, cuyo cadáver fue hallado el pasado día 1 de julio en Rincón de la Victoria. En la operación, ambos cuerpos han detenido a tres personas, dos de ellas por su presunta participación en los hechos, las cuales han ingresado en prisión. El autor mantenía una relación de afectividad con la víctima y acabó confesando los hechos y el lugar donde se habría deshecho del cadáver ante los investigadores. Junto al autor, otro varón habría participado en la ocultación del cadáver, arrojándolo al interior de un pozo situado en un paraje de difícil acceso y lleno de maleza. Más información