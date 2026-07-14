La Opinión

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El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza en su tramitación con un parque más grande, un centro comercial y dos hoteles

El proyecto urbanístico para la reapertura de Tívoli World en Benalmádena supera un nuevo trámite administrativo después de que el Ayuntamiento remita a la Junta de Andalucía el avance de la Actuación de Transformación Urbanística prevista para los terrenos del histórico parque de atracciones.

El envío de la documentación permite iniciar el procedimiento para obtener el informe ambiental estratégico, uno de los pasos previos necesarios para aprobar el planeamiento del futuro complejo. Tívoli permanece cerrado desde septiembre de 2020, cuando entra en concurso de acreedores.

La propuesta, desarrollada conforme al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Benalmádena y el grupo inmobiliario Tremon, contempla un nuevo parque de atracciones de mayor superficie que el anterior. Aproximadamente la mitad del recinto se desarrollará sobre la cubierta del futuro centro comercial.

El proyecto incluye también un centro comercial y de ocio de 58.000 metros cuadrados, con 85.000 metros cuadrados de techo edificable, además de dos hoteles. Uno estará situado dentro del propio complejo de ocio y el otro ocupará parte de la zona destinada anteriormente al aparcamiento.

Antes de su remisión a la Junta de Andalucía, el avance urbanístico recibe los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos municipales. La Administración autonómica dispone ahora de un plazo de tres meses para emitir el informe ambiental estratégico.

Tras este paso, Tremon deberá elaborar el Plan de Reforma Interior, que tendrá que ser aprobado inicialmente por el pleno municipal y someterse posteriormente a información pública. Después quedarán pendientes los proyectos de parcelación, urbanización y ejecución, así como la concesión de la licencia de obras.

El Ayuntamiento reconoce que la tramitación para recuperar Tívoli World será larga y compleja, por lo que todavía no concreta una fecha para el comienzo de las obras ni para la reapertura.

El convenio establece que el parque de atracciones tendrá carácter prioritario y deberá abrir antes que el centro comercial y los hoteles o, como máximo, al mismo tiempo. El acuerdo también contempla la posible incorporación de antiguos trabajadores al futuro proyecto. Más información