Aroha Moreno

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El oficio de espetero busca relevo generacional en El Palo

El tradicional oficio de espetero en Málaga, conocido antiguamente como el de «amoragaor», busca asegurar su futuro mediante la formación de una nueva generación de profesionales en el barrio de El Palo.

Antonio Benavides, de 75 años, comparte durante el curso los conocimientos adquiridos tras toda una vida junto a las brasas. Hijo de pescador, comienza a trabajar como pinche de cocina con solo 14 años y acaba convirtiéndose en uno de los referentes de una profesión estrechamente ligada a la cultura marinera malagueña.

Junto a su hijo Antonio, Benavides forma a 15 futuros espeteros, de los que once son extranjeros. Los alumnos aprenden las principales técnicas para preparar pescado al espeto, empezando por la correcta colocación de las sardinas: con la espina hacia arriba para impedir que se desprendan al girarlas frente al fuego.

La formación también pone de manifiesto las oportunidades laborales de un sector en el que falta personal. Según explican los profesionales, un espetero puede ganar entre 2.000 y 2.200 euros mensuales, aunque el trabajo exige soportar altas temperaturas, presión y largas jornadas frente a las brasas, especialmente durante julio y agosto.

Para muchos participantes, el curso representa una oportunidad para adquirir experiencia, encontrar empleo y acercarse a una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de Málaga. La iniciativa permite mantener vivo el arte de espetar pescado y favorecer el relevo generacional en los chiringuitos y restaurantes de la Costa del Sol. Más información