Adrián Torres Postigo

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¿Qué opinan los malagueños de que De la Torre vuelva a presentarse a las elecciones?

Málaga volverá a abrir sus urnas en las elecciones municipales de mayo de 2027 y Francisco de la Torre, actualmente con 83 años, volverá a presentarse ya con 84 años. Desde el 4 de mayo del 2000, Paco de la Torre, como es más conocido, ha estado al frente del ayuntamiento de la capital. ¿Se mantendrá en el cargo por cuatro años más o la Casona del Parque tendrá un nuevo alcalde a partir del año que viene? Para poner en contexto, mientras que en Málaga sólo ha habido una única persona al mando del consistorio desde que Paco de la Torre sucedió a Celia Villalobos, España ha tenido ocho gobiernos diferentes (una legislatura de Aznar, dos de Zapatero y Rajoy y tres del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez). Pero, ¿qué opinan los malagueños del actual regidor malagueño y su decisión de volver a presentarse? Más información