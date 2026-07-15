Ana I. Montañez

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Turistas en el Centro de Málaga celebran con el "remo vikingo" el pase de España a la final del Mundial

Los turistas que estaban siguiendo el partido en los bares del Centro de Málaga se lanzaron ayer a la calle para celebrar la victoria de España ante Francia en semifinales. En plena plaza del Carbon, repitieron el famoso "remo vikingo" que puso de moda en este Mundial la afición noruega, que cayó en cuartos de final ante Inglaterra.