La Opinión

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Dos viviendas en Cuevas del Becerro se sortean con papeletas de diez euros

El estudio de arquitectura malagueño Arkipromo presenta en Cuevas del Becerro el sorteo de dos viviendas de obra nueva, valoradas en más de 180.000 euros cada una, mediante la venta de papeletas a diez euros. La iniciativa, denominada ‘Tu casa por diez euros’, es anunciada por sus promotores como la primera gran rifa de estas características que se celebra en España.

La presentación cuenta con la participación de Jesús Ortega, portavoz de la rifa; Antonio Gil, representante de Arkipromo; y el alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas. Los organizadores aseguran que el sorteo dispone de las autorizaciones necesarias y está regulado mediante una resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Las dos casas que se sortean están construidas por Grupo La Cueveña y se encuentran completamente terminadas y preparadas para entrar a vivir. Cada inmueble cuenta con más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños, cocina equipada, climatización por conductos y patio privado.

Además de la vivienda, cada ganador recibe un cheque de 20.000 euros para amueblar su nuevo hogar. La organización también asume los impuestos y los gastos derivados de la transmisión de los inmuebles.

Las viviendas se encuentran en Cuevas del Becerro, municipio situado a las puertas de la Serranía de Ronda y próximo al Caminito del Rey. Durante la presentación, el alcalde destaca el entorno natural de la localidad y el carácter acogedor de sus vecinos.

Los boletos pueden adquirirse a través de la página web de la iniciativa hasta el mediodía del 1 de octubre de 2026. El sorteo se celebra el 2 de octubre ante notario en Málaga y puede seguirse mediante una retransmisión en directo por internet.

La participación está reservada exclusivamente a mayores de 18 años que cumplan los requisitos legales y de residencia establecidos. Los organizadores también recuerdan la necesidad de participar de forma responsable y la prohibición de adquirir boletos para las personas con restricciones de acceso a actividades de juego. Más información