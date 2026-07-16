La Opinión

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Suciedad en Miraflores: Loli Guarino, una vecina de 85 años de Miraflores, una de las voluntarias que limpia el barrio

Loli Guarino es una vecina de 85 años, que participó en la tarde de limpieza en el entorno de la iglesia de Miraflores, en la iniciativa de los vecinos para limpiar el barrio. Explicó que salió a limpiar porque "esto está muy sucio y la conciencia se me remuerde". Además, hizo la siguiente petición: "A ver si la Alcadía, tanto PP como PSOE, por favor, que os acordéis de los barrios pobres (...) que son barrios chicos y la suciedad se acumula".