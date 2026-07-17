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Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, en vilo por un incendio forestal que ya ha obligado a desalojar varios diseminados.

Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, en vilo por un incendio forestal que ya ha obligado a desalojar varios diseminados.

La Opinión

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Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, en vilo por un incendio forestal que ya ha obligado a desalojar varios diseminados.

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Un incendio forestal está afectando a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, tres localidades del límite más oriental de la Axarquía, en los que se han producido ya evacuaciones preventivas y desalojos por la cercanía de las llamas en viviendas y urbanizaciones de diseminados de tres municipios axárquicos. Los servicios de emergencia también ha decretado el confinamiento de los vecinos de Cómpeta, cuya población ronda los 4.000 habitantes.

Incendio forestal en Árchez.

Incendio forestal en Árchez. / L.O

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