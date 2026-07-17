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Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, en vilo por un incendio forestal que ya ha obligado a desalojar varios diseminados.
Un incendio forestal está afectando a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, tres localidades del límite más oriental de la Axarquía, en los que se han producido ya evacuaciones preventivas y desalojos por la cercanía de las llamas en viviendas y urbanizaciones de diseminados de tres municipios axárquicos. Los servicios de emergencia también ha decretado el confinamiento de los vecinos de Cómpeta, cuya población ronda los 4.000 habitantes.
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