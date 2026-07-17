La Opinión

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, en vilo por un incendio forestal que ya ha obligado a desalojar varios diseminados.

Un incendio forestal está afectando a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, tres localidades del límite más oriental de la Axarquía, en los que se han producido ya evacuaciones preventivas y desalojos por la cercanía de las llamas en viviendas y urbanizaciones de diseminados de tres municipios axárquicos. Los servicios de emergencia también ha decretado el confinamiento de los vecinos de Cómpeta, cuya población ronda los 4.000 habitantes.