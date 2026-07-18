Blanca Ramos-Noguera

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Las Cuatro Esquinas de El Palo: comercio, historia y tradición

Las Cuatro Esquinas de El Palo fueron durante décadas uno de los principales puntos de encuentro de esta barriada de Málaga. El emblemático enclave debía su nombre a la confluencia de cuatro vías históricas: la avenida Juan Sebastián Elcano y las calles Almería, Real y Mar.

Antes de que el barrio creciera hacia la zona de Echeverría, este cruce concentró buena parte de la actividad comercial, social y cotidiana de los vecinos. Desde comienzos del siglo XX, sus calles estuvieron llenas de tiendas, peluquerías, cafeterías y pequeños negocios familiares. Allí se hacían las compras, se encontraban los amigos y muchas familias pasaban las tardes conversando.

Con el paso de las décadas, Las Cuatro Esquinas se consolidaron como el auténtico corazón de El Palo. Sin embargo, el crecimiento urbano, la aparición de franquicias y el desplazamiento de la actividad comercial hacia otras zonas provocaron la desaparición de numerosos establecimientos tradicionales.

Uno de los principales testigos de aquella época fue el Kiosco de las Cuatro Esquinas, situado en la curva entre la calle Real y la avenida Juan Sebastián Elcano. El establecimiento ocupó ese emplazamiento después de que una riada arrasara, en la década de 1940, el antiguo puesto de Antonia la Cantaora, una vecina muy conocida en el barrio. Más información