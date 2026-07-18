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Vídeo: El Infoca combate un incendio forestal en El Atabal

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El Plan Infoca trabaja desde la tarde-noche de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en El Atabal, en Málaga capital. El fuego se originó alrededor de las 20.45 horas en este paraje situado en el entorno del distrito de Puerto de la Torre. Hasta la zona se han desplazado diez efectivos por tierra, una autobomba y un vehículo pesado de extinción. Más información

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