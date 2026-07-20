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Málaga enloquece con la victoria de España: la marea roja viaja de los barrios al Centro

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Ana I. Montañez

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Málaga enloquece con la victoria de España: la marea roja viaja de los barrios al Centro

Ana I. Montañez

Málaga
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Banderas, bocinas, caras pintadas y una locura colectiva que desbordó las calles de Málaga tras una final de Mundial larga, dura, con un gol, el de Ferran, que se resistió hasta la segunda prórroga. Poco después de que la Selección española se coronase bicampeona del mundo, los malagueños se lanzaron a la calle a festejar la victoria contra Argentina, en una gran fiesta que viajó de los barrios al Centro.

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