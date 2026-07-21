Arancha Tejero

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La campaña Objetivo Cero Melanoma llega a Málaga para concienciar sobre el cáncer de piel

Cantabria Labs ha celebrado hoy en la Plaza Muelle Uno de Málaga la segunda parada de "Objetivo Cero Melanoma 2026", una campaña nacional de concienciación sobre la prevención y la detección precoz del melanoma, que cuenta con el apoyo de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Más información