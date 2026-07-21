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La campaña Objetivo Cero Melanoma llega a Málaga para concienciar sobre el cáncer de piel

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Arancha Tejero

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La campaña Objetivo Cero Melanoma llega a Málaga para concienciar sobre el cáncer de piel

Arancha Tejero

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Cantabria Labs ha celebrado hoy en la Plaza Muelle Uno de Málaga la segunda parada de "Objetivo Cero Melanoma 2026", una campaña nacional de concienciación sobre la prevención y la detección precoz del melanoma, que cuenta con el apoyo de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Más información

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