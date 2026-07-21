Adrián Torres Postigo

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Patricia Castro, diseñadora y ganadora del cartel de la Feria 2026: “La Feria también se cuenta desde la memoria”

Patricia Castro llevaba un tiempo imaginando cómo sería el cartel de la Feria de Málaga si algún día le tocaba firmarlo. Pero había una decisión que nunca tuvo ni una duda. La Virgen de la Victoria tenía que ocupar el lugar protagonista, porque, a su juicio, representa una parte de la historia de la ciudad que había quedado al margen de su imagen más popular. Aquella idea terminó convirtiéndose más votado por los malagueños y en una obra que ha reabierto el debate sobre los símbolos con los que Málaga se representa a sí misma.