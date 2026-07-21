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Vandalizan la estatua del Marqués de Larios, que amaneció con la cara pintada de rojo

La histórica estatua del Marqués de Larios, obra de Mariano Benlliure, ha amanecido esta mañana con la cara pintada de rojo tras la celebración por la victoria de España ante Argentina en el Mundial, que disputó anoche la final. La Policía Local ya ha abierto una investigación para tratar de localizar al autor de los hechos y el Ayuntamiento de Málaga ya ha actuado para restaurar la escultura.