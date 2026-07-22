Esperanza Mendoza

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Málaga Somos: hablamos con Leopoldo Mérida, director de Brisa Festival

Málaga se prepara para vivir una nueva edición del festival Brisa, una cita musical nacida del compromiso de un equipo cien por cien malagueño con la escena local de su ciudad.

Su CEO, Leopoldo Mérida, nos habla del espíritu que define al festival: la diversidad de propuestas, el respeto hacia su público y la apuesta por dar visibilidad a nuevos talentos junto a grandes nombres de la música.

En esta entrevista, Mérida repasa el cartel de la próxima edición —con actuaciones como las de Love of Lesbian, Barry B, Amaiaa o M-Clan— y reflexiona sobre lo que hace de Brisa un festival diferente, cercano y con una identidad cada vez más consolidada.