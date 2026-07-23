Alejandro González

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Un gigante de la Armada griega atraca en el Puerto de Málaga

Una imponente silueta militar llama la atención estos días en el Puerto de Málaga. Se trata del HS Prometheus (A-374), un buque de apoyo logístico perteneciente a la Armada griega que alcanza los 146 metros de eslora y un desplazamiento de 13.400 toneladas.

Aunque su aspecto y su armamento revelan su carácter militar, su misión principal no consiste en combatir en primera línea. El Prometheus está concebido para abastecer y prestar apoyo a otros barcos durante despliegues prolongados, por lo que funciona como una gran estación de servicio flotante capaz de transportar suministros, combustible y material. Más información