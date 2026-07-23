¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, de Málaga capital

El Ayuntamiento de Málaga inició el procedimiento para licitar el soterramiento de la avenida Valle-Inclán, en la intersección con Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa. La actuación, valorada en 26,8 millones de euros, buscaba aliviar uno de los principales puntos de congestión de la ciudad y mejorar las conexiones entre los barrios del norte y el centro.

Como paso previo a la licitación, el Consistorio abrió una consulta preliminar dirigida a constructoras, consorcios, agrupaciones empresariales, expertos y colegios profesionales. El objetivo fue conocer la capacidad del mercado para ejecutar una obra de esta envergadura, recopilar información técnica y detectar posibles obstáculos antes de redactar los pliegos definitivos.

La intersección soportaba una intensidad media cercana a los 55.000 vehículos diarios, con atascos frecuentes en horas punta que se extendían hasta el ramal de salida de la MA-20, Camino de Suárez y Martínez de la Rosa.

Un túnel de 660 metros bajo Valle-Inclán

El proyecto contemplaba la construcción de un paso inferior de 660 metros, con cuatro carriles —dos por cada sentido—, para mantener la circulación continua este-oeste sin semáforos. De esa longitud, 180 metros correspondían a un falso túnel y el resto a las dos rampas de entrada y salida.

También se proyectó un segundo túnel unidireccional de 230 metros, destinado a los vehículos que circulasen desde el oeste por Valle-Inclán y quisieran acceder al centro de Málaga a través de Martínez de la Rosa.

En superficie se diseñó una glorieta elíptica de dos carriles para organizar los movimientos entre Valle-Inclán, Camino de Suárez, Martínez de la Rosa, Galeno y Alcalde José Luis Estrada. Su isleta central, de unos 5.000 metros cuadrados, incorporaría zonas verdes y mobiliario urbano.

Una obra prevista para comenzar en 2028

El contrato se dividió en una primera fase de redacción del proyecto, dotada con 1,45 millones de euros, y una segunda de ejecución de las obras, presupuestada en 25,35 millones. El plazo total previsto fue de 31 meses, además de un periodo máximo de cinco meses para revisar y aprobar el proyecto constructivo.

La licitación estaba prevista para el tercer trimestre de 2026, la redacción del proyecto para comienzos de 2027 y el inicio de las obras para el segundo trimestre de 2028. La actuación también pretendía mejorar la seguridad peatonal, regenerar el espacio público y facilitar la conexión entre Miraflores y Carlinda. Más información