Proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, de Málaga capital
El Ayuntamiento de Málaga inició el procedimiento para licitar el soterramiento de la avenida Valle-Inclán, en la intersección con Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa. La actuación, valorada en 26,8 millones de euros, buscaba aliviar uno de los principales puntos de congestión de la ciudad y mejorar las conexiones entre los barrios del norte y el centro.
Como paso previo a la licitación, el Consistorio abrió una consulta preliminar dirigida a constructoras, consorcios, agrupaciones empresariales, expertos y colegios profesionales. El objetivo fue conocer la capacidad del mercado para ejecutar una obra de esta envergadura, recopilar información técnica y detectar posibles obstáculos antes de redactar los pliegos definitivos.
La intersección soportaba una intensidad media cercana a los 55.000 vehículos diarios, con atascos frecuentes en horas punta que se extendían hasta el ramal de salida de la MA-20, Camino de Suárez y Martínez de la Rosa.
Un túnel de 660 metros bajo Valle-Inclán
El proyecto contemplaba la construcción de un paso inferior de 660 metros, con cuatro carriles —dos por cada sentido—, para mantener la circulación continua este-oeste sin semáforos. De esa longitud, 180 metros correspondían a un falso túnel y el resto a las dos rampas de entrada y salida.
También se proyectó un segundo túnel unidireccional de 230 metros, destinado a los vehículos que circulasen desde el oeste por Valle-Inclán y quisieran acceder al centro de Málaga a través de Martínez de la Rosa.
En superficie se diseñó una glorieta elíptica de dos carriles para organizar los movimientos entre Valle-Inclán, Camino de Suárez, Martínez de la Rosa, Galeno y Alcalde José Luis Estrada. Su isleta central, de unos 5.000 metros cuadrados, incorporaría zonas verdes y mobiliario urbano.
Una obra prevista para comenzar en 2028
El contrato se dividió en una primera fase de redacción del proyecto, dotada con 1,45 millones de euros, y una segunda de ejecución de las obras, presupuestada en 25,35 millones. El plazo total previsto fue de 31 meses, además de un periodo máximo de cinco meses para revisar y aprobar el proyecto constructivo.
La licitación estaba prevista para el tercer trimestre de 2026, la redacción del proyecto para comienzos de 2027 y el inicio de las obras para el segundo trimestre de 2028. La actuación también pretendía mejorar la seguridad peatonal, regenerar el espacio público y facilitar la conexión entre Miraflores y Carlinda. Más información
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