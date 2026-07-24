Aroha Moreno

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La calle la Victoria ante la encrucijada: de barrio tradicional a zona turística

La calle Victoria mostró su doble identidad como frontera entre el centro turístico de Málaga y los barrios tradicionales situados a los pies de Gibralfaro. A lo largo de sus 650 metros convivieron residentes, visitantes, comercios, vehículos y autobuses, en una vía marcada por el movimiento constante y por la transformación de su actividad comercial.

La calle dio nombre al barrio de la Victoria, conocido popularmente como el «del chupa y tira». Este apodo tuvo su origen en el siglo XIX, cuando la almeja era uno de los principales alimentos de las familias más humildes y las cáscaras terminaban esparcidas por las calles tras ser consumidas.

El origen histórico del vecindario se remontó al campamento instalado por los soldados de los Reyes Católicos durante el asedio de Málaga en el siglo XV. Tras la conquista de la ciudad, el ejército recorrió la actual calle Victoria para acceder por la puerta de Granada. La vía recibió desde entonces su nombre en recuerdo de aquel episodio y de la Virgen de la Victoria, patrona de la diócesis de Málaga.

Otro de los espacios más reconocibles del barrio fue la plaza de la Victoria, conocida todavía como Jardín de los Monos. Este nombre recordó la antigua jaula en la que vivieron los primates Perico y Pilita dentro de un parque infantil. La instalación desapareció con la reforma de 1962 y los animales fueron trasladados primero a Humilladero y después a República Dominicana.

Con el paso del tiempo, calle Victoria se consolidó como una de las vías más transitadas de Málaga. Su proximidad al casco histórico, la presencia de apartamentos turísticos y la llegada de nuevos establecimientos modificaron su carácter. Los vecinos señalaron que los negocios tradicionales fueron perdiendo terreno frente a cadenas y comercios dirigidos principalmente a los visitantes.

Los residentes también denunciaron suciedad, malos olores y el deterioro de algunas aceras y calzadas. Aseguraron que el intenso tránsito dificultó actividades cotidianas como realizar compras o desplazarse por el barrio.

Calle Victoria reflejó así el contraste entre la Málaga histórica y vecinal y una ciudad cada vez más condicionada por el turismo, sin perder por completo las historias y recuerdos que formaron parte de su identidad. Más información