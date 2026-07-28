Aroha Moreno

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La Catedral de Málaga arranca las obras para devolver el altar a su estado original

La intervención se centra en la retirada de la tarima formada por una estructura metálica y tableros de fibras de madera que se había instalado en 2008 para ampliar la superficie del presbiterio. Según explicaron fuentes del Cabildo Catedralicio, el propósito es eliminar cualquier elemento que pudiera distorsionar la percepción arquitectónica del principal espacio sacro de la Encarnación.

Una intervención preparada para la Feria de Málaga

Tras el desmontaje de la estructura, los operarios aprovecharon la actuación para realizar una limpieza profunda del altar mayor. Los trabajos tendrán una duración prevista de tres semanas, de manera que el espacio quedara preparado antes de la tradicional bajada de Santa María de la Victoria a la Catedral para celebrar su novena, el último domingo de agosto.

La intervención contó con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía. El organismo había concluido que las obras no suponían ninguna alteración de los valores patrimoniales del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación se limitó a retirar un elemento reversible añadido hacía cerca de dos décadas y que se consideraba disonante con la configuración histórica del altar. Con estos trabajos, el Cabildo buscó recuperar la imagen original del presbiterio y mejorar la contemplación de uno de los espacios más destacados de la Catedral de Málaga. Más información