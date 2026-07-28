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Nico Sguiglia anuncia su candidatura para las próximas elecciones municipales en Málaga

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El edil de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia, ha anunciado este martes su decisión de presentarse como candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de mayo de 2027. Para ello, concurrirá a las primarias internas de Podemos que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Más información

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