La Opinión

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Nico Sguiglia anuncia su candidatura para las próximas elecciones municipales en Málaga

El edil de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia, ha anunciado este martes su decisión de presentarse como candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de mayo de 2027. Para ello, concurrirá a las primarias internas de Podemos que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Más información