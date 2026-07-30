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Desarticulada en Almargen una organización criminal una trama que explotaba laboralmente a mujeres nicaragüenses

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Desarticulada en Almargen una organización criminal una trama que explotaba laboralmente a mujeres nicaragüenses

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Asentada en la tranquila localidad de Guadalteba de Almargen, los detenidos, un matimonio de un español y una nicaragüense explotaba a mujeres de origen nicaragüense en el sector del cuidado de personas mayores. La Policía ha identificado hasta 11 víctimas identificadas y siete personas han sido arrestadas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional.

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