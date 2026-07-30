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Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio de Benalmádena

Dos menores, de 10 y 15 años, han perdido la vida en un grave incendio que ha afectado a cuatro viviendas de un edificio residencial en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel (Benalmádena) y que se originó sobre las cinco de la mañana de este jueves. La madre ha sido rescatada y trasladada a un hospital con pronóstico grave. Más información