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Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio de Benalmádena

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@los.mindundis

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Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio de Benalmádena

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Benalmádena
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Dos menores, de 10 y 15 años, han perdido la vida en un grave incendio que ha afectado a cuatro viviendas de un edificio residencial en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel (Benalmádena) y que se originó sobre las cinco de la mañana de este jueves. La madre ha sido rescatada y trasladada a un hospital con pronóstico grave. Más información

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