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La calle Ferrándiz, el rincón de Málaga que conserva su esencia de barrio

La calle Ferrándiz, el rincón de Málaga que conserva su esencia de barrio

Ángel Jiménez

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La calle Ferrándiz, el rincón de Málaga que conserva su esencia de barrio

Ángel Jiménez

Málaga
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La calle Ferrándiz, situada a los pies del monte Gibralfaro y en pleno barrio de La Victoria, muestra cómo una parte de Málaga logra conservar el comercio de proximidad, la relación entre vecinos y algunas costumbres tradicionales pese al paso del tiempo. Papelerías, carnicerías, fruterías y zapaterías mantienen una forma de vida marcada por el trato cercano y la fidelidad de sus clientes.

La vía toma su nombre de Bernardo Ferrándiz, considerado el creador de la Escuela Malagueña de Pintura. El artista valenciano llega a Málaga en 1868, es nombrado hijo adoptivo de la ciudad en 1880 y fallece en 1885. Durante su reconocimiento pronuncia una frase que queda vinculada a su relación con la capital: «Soy valenciano y malagueño, es decir, bueno y mejor».

Los comercios tradicionales de la calle Ferrándiz

Auxi y su madre llevan tres décadas al frente de una papelería de la zona, donde todavía acuden vecinos mayores para comprar diariamente la prensa en papel. A pocos metros, José Manuel atiende la carnicería Ferrándiz y destaca que muchos clientes continúan buscando el trato personalizado que ofrecen los pequeños establecimientos.

Los residentes más veteranos también recuerdan cómo la calle estaba llena de niños que jugaban a la comba, al «pilla-pilla» o intercambiaban estampas. Carmen, vecina desde 1972, explica que aquellas escenas desaparecen progresivamente con el avance de los teléfonos móviles, los nuevos hábitos de consumo y las prisas cotidianas.

El histórico Colegio El Monte de Málaga

Otro de los enclaves más reconocibles es el Colegio de la Sagrada Familia El Monte, construido entre 1924 y 1925 en la antigua Finca Los Eucaliptos. El edificio, diseñado por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, destaca por su fachada, su combinación de volúmenes y el muro de contención levantado para sostener la ladera.

Junto a los vecinos de siempre también llegan nuevos comerciantes, como Yassin, propietario de una frutería que se instala en la zona hace cinco años. Su experiencia refleja cómo la convivencia diaria y el contacto con los clientes continúan creando vínculos en una calle que, pese a sus transformaciones, mantiene viva una parte de la esencia tradicional de los barrios de Málaga. Más información

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