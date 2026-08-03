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VÍDEO | El presunto autor del crimen de Francisco confesó que lo mató en su casa de Coín y que luego descuartizó el cadáver

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L.O.

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VÍDEO | El presunto autor del crimen de Francisco confesó que lo mató en su casa de Coín y que luego descuartizó el cadáver

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El hombre que ingresó en prisión la pasada semana por presuntamente matar a un vecino de Coín en 2020 confesó que lo mató en la casa de este y que luego descuartizó el cadáver para dispersar los restos por distintos puntos de Alhaurín de la Torre. Así lo ha confirmado este lunes en un comunicado la Guardia Civil, cuerpo que investigaba el paradero de la víctima desde que desapareció en extrañas circunstancias en plena pandemia. Más información

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