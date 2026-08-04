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Dos heridas tras volcar un coche de caballos que colisionó con un camión y una moto en Fuengirola

Un carruaje de caballos ha volcado, dejando dos mujeres heridas, tras colisionar con un turismo y una motocicleta en la localidad malagueña de Fuengirola.

El suceso ha sido registrado a las 15.30 en la Plaza de la Constitución de la localidad costasoleña, según han afirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112. El caballo del carro, a la altura de la plaza Reyes Católicos, comenzó a trotar y se desbocó.

Esto produjo que el carruaje impactase contra una mediana, colisionando a su vez contra un camión de reparto y una motocicleta que estaban parados en el semáforo del carril contrario. Más información