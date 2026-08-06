La Opinión

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La Guardia Civil detiene al autor confeso del crimen machista de Benahavís

La Guardia Civil detuvo el pasado 31 de julio al autor confeso del crimen machista de Benahavís. Los agentes lo encontraron oculto junto a un bancal en una zona de monte de Istán.

Al verse cercado, se produjo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano, procediendo de inmediato a auxiliarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios. Más información