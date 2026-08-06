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La Guardia Civil detiene al autor confeso del crimen machista de Benahavís

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La Opinión

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La Guardia Civil detiene al autor confeso del crimen machista de Benahavís

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Málaga
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La Guardia Civil detuvo el pasado 31 de julio al autor confeso del crimen machista de Benahavís. Los agentes lo encontraron oculto junto a un bancal en una zona de monte de Istán.

Al verse cercado, se produjo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano, procediendo de inmediato a auxiliarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios. Más información

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