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Con estos drones, Endesa instala más de 1.000 balizas para proteger a las aves Fuente de Piedra

Con estos drones, Endesa instala más de 1.000 balizas para proteger a las aves Fuente de Piedra

La Opinión

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Con estos drones, Endesa instala más de 1.000 balizas para proteger a las aves Fuente de Piedra

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Endesa ha completado en el entorno de la Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, un proyecto piloto para reducir el riesgo de colisión de las aves con las líneas eléctricas. La actuación ha permitido instalar más de 1.000 balizas reflectantes mediante drones a lo largo de 3,3 kilómetros de una línea de media tensión. Más información Más información

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