La Opinión

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Localizan en la Carretera de Cádiz a un fugitivo buscado por Colombia por matar a tiros a un hombre en Cali

Un ciudadano colombiano fue detenido ayer en Málaga por su vinculación con un homicidio cometido en Cali en 2018 y con un delito de tráfico de armas. Según ha informado la Comisaría Provincial, la actuación tiene su origen en una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial internacional en la que se informaba de la posible presencia de esta persona en la Costa del Sol. Más información