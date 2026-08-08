Ana I. Montañez

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El anillamiento de los flamencos de Fuente de Piedra cumple 40 años

Más de 400 voluntarios se adentraron de madrugada en la laguna para colaborar en la captura de los pollos. Alrededor de 600 ejemplares se identificaron con anillas metálicas y de plástico, se midieron, se pesaron e incluso se tomaron muestras de sangre para el estudio de enfermedades. Esta actividad arrancó en 1986 y solo se ha interrumpido en períodos graves de sequía y en pandemia. Más información