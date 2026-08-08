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El anillamiento de los flamencos de Fuente de Piedra cumple 40 años

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Ana I. Montañez

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El anillamiento de los flamencos de Fuente de Piedra cumple 40 años

Ana I. Montañez

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Más de 400 voluntarios se adentraron de madrugada en la laguna para colaborar en la captura de los pollos. Alrededor de 600 ejemplares se identificaron con anillas metálicas y de plástico, se midieron, se pesaron e incluso se tomaron muestras de sangre para el estudio de enfermedades. Esta actividad arrancó en 1986 y solo se ha interrumpido en períodos graves de sequía y en pandemia. Más información

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