Alfonso Vázquez

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Los vecinos de Pedregalejo se concentran para protestar por las obras del paseo marítimo

Los vecinos de Pedregalejo se han concentrado hoy para protestar por las obras del paseo marítimo.

La concentración, convocada por vecinos del barrio y el colectivo Málaga para Vivir de Pedregalejo y El Palo, ha tenido lugar en la plaza del Varadero, donde se ha leído un manifiesto que expresa la indignación de los vecinos por el resultado de las obras del paseo marítimo. Más información