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El Colegio de Médicos repartirá 3.000 pulseras para prevenir la sumisión química durante la Feria

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Arancha Tejero

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El Colegio de Médicos repartirá 3.000 pulseras para prevenir la sumisión química durante la Feria

Arancha Tejero

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Una pulsera para detectar posibles casos de sumisión química en la Feria de Málaga. El Colegio de Médicos, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, repartirá 3.000 dispositivos gratuitos durante la Feria de Málaga para reforzar la prevención frente a la sumisión química. Las pulseras incorporan dos sensores y un código QR con el protocolo de actuación ante un posible resultado positivo. Más información

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