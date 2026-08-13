Arancha Tejero

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El Colegio de Médicos repartirá 3.000 pulseras para prevenir la sumisión química durante la Feria

Una pulsera para detectar posibles casos de sumisión química en la Feria de Málaga. El Colegio de Médicos, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, repartirá 3.000 dispositivos gratuitos durante la Feria de Málaga para reforzar la prevención frente a la sumisión química. Las pulseras incorporan dos sensores y un código QR con el protocolo de actuación ante un posible resultado positivo. Más información