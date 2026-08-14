La Opinión

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Detienen en Vélez-Málaga a un fugitivo reclamado por la justicia alemana por delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vélez-Málaga a un fugitivo de 39 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Alemania en relación con delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil. El prófugo germano está pendiente de cumplir condena en su país por abuso sexual agravado de menores. [Más información] Más información