Secciones

Es noticia
Pulsera para detectar la sumisión químicaEl nuevo Auditorio costará más de 200 millonesMás casos del virus del NiloVecinos de Pedregalejo piden inspecciones a una obraEl eclipse de 2027 en MálagaReal de la FeriaPretemporada del Málaga
instagramlinkedin
Detienen en Vélez-Málaga a un fugitivo reclamado por la justicia alemana por delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil

Detienen en Vélez-Málaga a un fugitivo reclamado por la justicia alemana por delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil

La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Detienen en Vélez-Málaga a un fugitivo reclamado por la justicia alemana por delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil

La Opinión

Añádenos en Google

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vélez-Málaga a un fugitivo de 39 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Alemania en relación con delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil. El prófugo germano está pendiente de cumplir condena en su país por abuso sexual agravado de menores. [Más información] Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents