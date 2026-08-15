La Opinión

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Apagón en Pedregalejo y los Baños del Carmen la noche de los fuegos de la Feria de Málaga

Un corte de luz afecta al barrio de Pedregalejo y el Balneario la noche de los fuegos que da inicio a la Feria de Málaga. A pocas horas del espectáculo pirotécnico, los comensales estaban a oscuras a la espera de que volviese el suministro eléctrico.

Coincidiendo con el dispositivo policial desplegado para la noche de los fuegos, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló el balneario y alumbró a los clientes, generando risas y bromas entre los presentes. "Ya está aquí Sevillana con la luz", bromearon.