Javier Lerena

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Tolox se rebela ante la prohibición de la Cohetá: “Aquí hay más Guardias Civiles que en Ceuta”

Tolox vive este domingo una jornada que, a buen seguro, será recordada por sus vecinos, debido a la prohibición sin ambages por parte de la Junta de Andalucía de la tradicional ‘cohetá’ en honor a San Roque, el patrón de este pueblo de la Sierra de las Nieves.

No obstante, como ha podido corroborar este periódico, a lo largo del día están siendo constantes los cohetes y petardos que se están lanzando lejos de zonas de concurrencia, incluso desde las azoteas de las viviendas, ante un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil que tratan de contenerlo. A esto se suma una gran afluencia de visitantes especialmente significativa en esta edición de las fiestas, que tradicionalmente han sido también un reclamo turístico y cultural.